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Станкович о 2 ассистах Маркиньоса: «Великолепный матч. Он приходил как 10‑й номер, но я его трансформировал в того, кто играет по всему флангу. Он настоящий работяга»

Деян Станкович оценил голевые действия Маркиньоса в игре с «Оренбургом».

Вингер отметился двумя голевыми передачами в матче 19-го тура Мир РПЛ.

– Что бы выделили у команды по сравнению с тем, что было осенью? Отметите игру Бонгонда в обороне?

– Мы прибавили во многих компонентах. Последние 10 минут мне не понравились. Есть к чему стремиться, у нас есть недостатки. После паузы было тяжело выходить на поле. Давайте будем честными: сегодня на нас было больше давления, чем раньше. Если посмотреть на вчерашние результаты, то можно сказать, что все будут прибавлять.

– На каких позициях вы рассматриваете Солари и Гарсию?

–- Солари повезло, он может закрыть несколько позиций. Это футболист, который любит работать. Что‑то вы уже увидели. Оба футболиста не провели с нами все сборы. Ливай может занимать три позиции впереди. На мой взгляд, он лучше в центре. У нас будет неделя впереди, они точно прибавят и помогут нам.

– Маркиньос хорошо сыграл. С чем связываете его прогресс?

– Я с ним знаком довольно давно. У него хороший уровень вовлеченности, он настоящий работяга. Он приходил сюда как 10‑й номер, но я его трансформировал в игрока, который играет по всему флангу. Он провел великолепный матч.

Многие футболисты прибавили. Мы бьемся с самоотдачей, эта команда не сдается, – сказал главный тренер «Спартака».

«Спартак» купил дорогих новичков, а тащит все равно Маркиньос

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoМаркиньос Коста
logoпремьер-лига Россия
logoПабло Солари
logoДеян Станкович
logoМатч ТВ
logoОренбург
logoЛивай Гарсия
logoТео Бонгонда
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