Сансет опередил Мбаппе, Антони, Педри и Будимира в борьбе за приз лучшему игроку февраля в Ла Лиге
Ла Лига объявила имя лучшего футболиста февраля.
Первое место в голосовании занял полузащитник Ойан Сансет. 24-летний испанец забил 6 голов в 4 матчах за «Атлетик» в прошлом месяце.
На приз также претендовали Килиан Мбаппе («Реал»), Педри («Барселона»), Антони («Бетис») и Анте Будимир («Осасуна»).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт Ла Лиги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости