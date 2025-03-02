Сансет опередил Мбаппе, Антони, Педри и Будимира в борьбе за приз лучшему игроку февраля в Ла Лиге

Ла Лига объявила имя лучшего футболиста февраля.

Первое место в голосовании занял полузащитник Ойан Сансет . 24-летний испанец забил 6 голов в 4 матчах за «Атлетик » в прошлом месяце.

На приз также претендовали Килиан Мбаппе («Реал »), Педри («Барселона »), Антони («Бетис») и Анте Будимир («Осасуна»).