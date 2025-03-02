Умяров о 2:0 с «Оренбургом»: «Где‑то что‑то у «Спартака» не получалось, не хватало последнего паса. Первая игра, кондиции еще не набраны, через матчи будет легче и легче»

Наиль Умяров высказался о победе над «Оренбургом» (2:0).

«Трудная игра, потому что после перерыва [в чемпионате] всегда тяжело входить. Первый тайм это показал. В любом случае мы старались играть в тот футбол, который тренируем, но где‑то что‑то не получалось, не хватало последнего паса.

Хорошо, что удалось забить быстрый гол во втором тайме. После удаления игра раскрылась. Это то, над чем нам нужно работать. Но это первая игра, кондиции еще не набраны, через матчи будет легче и легче.

Продолжаем работать, у нас есть цель, к которой идем. Надеюсь, что в дальнейшем все будет улучшаться. Главное, что команда принимает новичков, подбадривает. Настроение в коллективе и на поле, и за его пределами хорошее», – сказал полузащитник «Спартака ».