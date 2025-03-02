Скопинцев об игровом времени в «Динамо»: «Присел без веских причин – не привозил, не ошибался фатально. Мне тяжело не играть, это моя любимая работа. Буду полностью отдаваться клубу»
– Как вы оцените свое положение в «Динамо»? Мало играете, присели на скамейку.
– Присел, да. Раньше играл больше всех. Расстраивает, конечно, но присел, на мой взгляд, без веских причин – не привозил, не ошибался фатально, выдерживал уровень стабильно. Почему так произошло – гадать не хочу. Буду полностью отдаваться клубу.
Делаю что должен, а дальше посмотрим, как все сложится. Мне тяжело, что я не играю, но кому было бы просто? Это моя любимая работа.
– Может, вы начали меньше играть, когда у вас был вариант перейти в «Зенит»?
– Много факторов накопилось. Но после «Зенита» я провел важный матч, отыграл 90 минут, мы выиграли 1:0. Ты должен быть честен – ты отдаешься на 100 процентов c теми, с кем работаешь.
– Личка однажды заявил, что ваша работа – цирк и показывать ее надо на Красной площади. Был разговор потом с тренером?
– Нет.
– Марцел еще говорил, что вас нужно воспитывать. И это говорит уже не первый тренер.
– С возрастом я понимаю, о чем говорит тренер. Бывает, заигрываюсь, а надо хладнокровно играть через пас. Надо играть на командный результат.
Был момент на Winline Зимнем Кубке РПЛ: отскочил мяч, я выигрываю борьбу и на меня набегают – раньше постарался бы сохранить мяч, сыграть тонко, но сейчас я выбил повыше, чтобы он был ничейным.
Мне Муми сказал: «Скоп, ты же всегда пытаешься мячи сохранить». Я ответил: «Да, но если бы я сейчас привез, то сидел бы дальше». Он меня понял, посмеялись, – сказал защитник «Динамо».
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