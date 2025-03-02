Скопинцев не перешел бы в «Гавр» на зарплату 400 тысяч евро в год: «700 тысяч чистыми для клуба такого типа»
Дмитрий Скопинцев назвал зарплату, за которую перешел бы в «Гавр» Далера Кузяева.
– Если на вас выйдет условный «Гавр» и даст вам 700 тысяч евро, согласитесь?
– С налогами, получается, около 400 тысяч будет выходить? Не пошел бы.
– Сколько должны платить минимум?
– Для клуба типа «Гавра» или «Монпелье» – 700 тысяч чистыми, – сказал защитник «Динамо».
Transfermarkt оценивает стоимость Скопинцева в 3 млн евро. Контракт 27-летнего футболиста с бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2029 года.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
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