Скопинцев не перешел бы в «Гавр» на зарплату 400 тысяч евро в год: «700 тысяч чистыми для клуба такого типа»

Дмитрий Скопинцев назвал зарплату, за которую перешел бы в «Гавр» Далера Кузяева.

– Если на вас выйдет условный «Гавр» и даст вам 700 тысяч евро, согласитесь?

– С налогами, получается, около 400 тысяч будет выходить? Не пошел бы.

– Сколько должны платить минимум?

– Для клуба типа «Гавра» или «Монпелье » – 700 тысяч чистыми, – сказал защитник «Динамо ».

Transfermarkt оценивает стоимость Скопинцева в 3 млн евро. Контракт 27-летнего футболиста с бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2029 года.