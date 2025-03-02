«Никто из игроков РПЛ не живет на 50-100 тысяч в месяц. На меня, без семьи, надо 200-300 тысяч рублей, чтобы где-нибудь посидеть и правильно питаться». Скопинцев о тратах

Дмитрий Скопинцев высказался о тратах на жизнь в Москве.

– Когда Комличенко говорит про дорогие помидоры, какая у вас реакция?

– Может, он не подумал или резко округлил, говоря про тысячу рублей.

– Вы за сколько берете помидоры?

– Без понятия, я их не беру. Во-первых, нас, футболистов, везде кормят. Да еще и вкусно! Но цены подросли, это да.

– Вы ощущаете рост цен ?

– На бензине чувствую, да. В ресторанах стало все дороже.

– Сколько вам нужно денег в месяц для жизни в Москве?

– Конкретно на меня, без семьи, чтобы где-нибудь посидеть и правильно питаться, надо 200-300 тысяч рублей. Это на свои хотелки. С семьей у меня выходит существенно больше.

Надо понимать: никто из футболистов, выступающих в РПЛ , не живет на 50-100 тысяч в месяц, – сказал защитник «Динамо».