«Никто из игроков РПЛ не живет на 50-100 тысяч в месяц. На меня, без семьи, надо 200-300 тысяч рублей, чтобы где-нибудь посидеть и правильно питаться». Скопинцев о тратах
Дмитрий Скопинцев высказался о тратах на жизнь в Москве.
– Когда Комличенко говорит про дорогие помидоры, какая у вас реакция?
– Может, он не подумал или резко округлил, говоря про тысячу рублей.
– Вы за сколько берете помидоры?
– Без понятия, я их не беру. Во-первых, нас, футболистов, везде кормят. Да еще и вкусно! Но цены подросли, это да.
– Вы ощущаете рост цен?
– На бензине чувствую, да. В ресторанах стало все дороже.
– Сколько вам нужно денег в месяц для жизни в Москве?
– Конкретно на меня, без семьи, чтобы где-нибудь посидеть и правильно питаться, надо 200-300 тысяч рублей. Это на свои хотелки. С семьей у меня выходит существенно больше.
Надо понимать: никто из футболистов, выступающих в РПЛ, не живет на 50-100 тысяч в месяц, – сказал защитник «Динамо».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
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