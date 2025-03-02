Скопинцев предпочитает отдых в Крыму Мальдивам: «100%. Это наша страна, люди. Выходит дорого – где-то 600 тысяч рублей на 12-14 дней с семьей»
– Чем вам так нравится Крым? Если сравнивать с Сочи, то цены выше, а сервис хуже.
– Согласен, но вы можете снимать домик на берегу моря и покупать продукты, сами готовить – продукция там на высшем уровне. И девушки еще очень красивые в Крыму (смеется).
– Вы постоянно снимаете дом в Крыму?
– Да. Двухэтажный дом в пешей доступности до моря – 30 тысяч рублей в сутки.
– Не дорого ли отдыхать в России с учетом уровня сервиса?
– Выходит дорого, но это наша страна, люди. Мне нравится дорога до Крыма – все красиво и люди приятные.
– В каких городах отдыхали?
– Алушта, Ялта, до Симферополя нравится добираться, Керчь.
– Выбирая между Крымом и Мальдивами, где бы отдохнули?
– Крым, конечно! Даже если бы там было до 20 градусов. Какие могут быть сомнения? Крым – 100 процентов!
– Сколько тратите денег за отдых в Крыму?
– Чтобы хорошо отдохнуть 12-14 дней с семьей, где-то 600 тысяч рублей, – сказал защитник «Динамо».
«Никто из игроков РПЛ не живет на 50-100 тысяч в месяц. На меня, без семьи, надо 200-300 тысяч рублей, чтобы где-нибудь посидеть и правильно питаться». Скопинцев о тратах
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий