Скопинцев предпочитает отдых в Крыму Мальдивам: «100%. Это наша страна, люди. Выходит дорого – где-то 600 тысяч рублей на 12-14 дней с семьей»

Дмитрий Скопинцев рассказал, почему предпочитает отдыхать в Крыму.

– Чем вам так нравится Крым? Если сравнивать с Сочи, то цены выше, а сервис хуже.

– Согласен, но вы можете снимать домик на берегу моря и покупать продукты, сами готовить – продукция там на высшем уровне. И девушки еще очень красивые в Крыму (смеется).

– Вы постоянно снимаете дом в Крыму?

– Да. Двухэтажный дом в пешей доступности до моря – 30 тысяч рублей в сутки.

– Не дорого ли отдыхать в России с учетом уровня сервиса?

– Выходит дорого, но это наша страна, люди. Мне нравится дорога до Крыма – все красиво и люди приятные.

– В каких городах отдыхали?

– Алушта, Ялта, до Симферополя нравится добираться, Керчь.

– Выбирая между Крымом и Мальдивами, где бы отдохнули?

– Крым, конечно! Даже если бы там было до 20 градусов. Какие могут быть сомнения? Крым – 100 процентов!

– Сколько тратите денег за отдых в Крыму?

– Чтобы хорошо отдохнуть 12-14 дней с семьей, где-то 600 тысяч рублей, – сказал защитник «Динамо».

«Никто из игроков РПЛ не живет на 50-100 тысяч в месяц. На меня, без семьи, надо 200-300 тысяч рублей, чтобы где-нибудь посидеть и правильно питаться». Скопинцев о тратах