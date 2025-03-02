Вальверде не тренировался в общей группе «Реала» из-за проблем с мышцами бедра. Участие хавбека в дерби с «Атлетико» под вопросом
Федерико Вальверде может пропустить дерби с «Атлетико».
As сообщает, что полузащитник «Реала» сегодня тренировался индивидуально из-за проблем с приводящей мышцей бедра. Ранее стало известно, что Вальверде испытывает мышечный дискомфорт уже больше месяца – с матча Кубка Испании против «Сельты» 16 января.
Отмечается, что участие уругвайца в дерби с «Атлетико» в Лиге чемпионов во вторник по-прежнему находится под вопросом – решение будет принято завтра. Вальверде ранее уже пропустил матч против «Реал Сосьедад» (1:0) в Кубке Испании и игру с «Бетисом» (1:2) в Ла Лиге.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
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