Вальверде не тренировался в общей группе «Реала» из-за проблем с мышцами бедра. Участие хавбека в дерби с «Атлетико» под вопросом

Федерико Вальверде может пропустить дерби с «Атлетико».

As сообщает, что полузащитник «Реала» сегодня тренировался индивидуально из-за проблем с приводящей мышцей бедра. Ранее стало известно , что Вальверде испытывает мышечный дискомфорт уже больше месяца – с матча Кубка Испании против «Сельты» 16 января.

Отмечается, что участие уругвайца в дерби с «Атлетико » в Лиге чемпионов во вторник по-прежнему находится под вопросом – решение будет принято завтра. Вальверде ранее уже пропустил матч против «Реал Сосьедад» (1:0) в Кубке Испании и игру с «Бетисом» (1:2) в Ла Лиге .