Николич о 0:0 с «Зенитом»: «У ЦСКА был контроль почти все время. При падениях Соболева у меня ничего не екнуло»

Марко Николич считает, что ЦСКА контролировал игру с «Зенитом» (0:0).

– Дерби без вопросов. Прекрасные условия для футбола: я говорю о судействе и стадионе. Недоволен результатом. Мы самая молодая команда чемпионата на данный момент – этим гордимся. Почти все время, кроме самого начала, у нас был контроль. Не хватило момента, чтобы забить. Недоволен заменами. Не сработали так, как было нужно. В конце, надо быть реалистами, заработали очко. Надо обязательно побеждать дома «Химки».

– Как оцените два падения Соболева? Екнуло?

– У меня ничего не екнуло, все было нормально. Нормально чувствовал себя в этой ситуации.

– Болельщики ждали Алеррандро. Все ли у него в порядке?

– Чуда не бывает. Когда было Рождество и Новый год, тогда происходит чудо. Он пришел пару дней назад, отработал четыре‑пять тренировок. Последнюю игру он провел 9 декабря. Сегодня не было и новичка «Зенита ». Разница в том, что он дороже раз в 6 или 8, – сказал тренер ЦСКА .