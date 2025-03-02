Николич о 0:0 с «Зенитом»: «У ЦСКА был контроль почти все время. При падениях Соболева у меня ничего не екнуло»
– Дерби без вопросов. Прекрасные условия для футбола: я говорю о судействе и стадионе. Недоволен результатом. Мы самая молодая команда чемпионата на данный момент – этим гордимся. Почти все время, кроме самого начала, у нас был контроль. Не хватило момента, чтобы забить. Недоволен заменами. Не сработали так, как было нужно. В конце, надо быть реалистами, заработали очко. Надо обязательно побеждать дома «Химки».
– Как оцените два падения Соболева? Екнуло?
– У меня ничего не екнуло, все было нормально. Нормально чувствовал себя в этой ситуации.
– Болельщики ждали Алеррандро. Все ли у него в порядке?
– Чуда не бывает. Когда было Рождество и Новый год, тогда происходит чудо. Он пришел пару дней назад, отработал четыре‑пять тренировок. Последнюю игру он провел 9 декабря. Сегодня не было и новичка «Зенита». Разница в том, что он дороже раз в 6 или 8, – сказал тренер ЦСКА.
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