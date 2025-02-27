Фердинанд об Амориме: «Ожидания от его прихода были: «Вау! Какая возможность появилась у «МЮ» с этим молодым тренером». Но прогресса, которого мы все ждали, не произошло»
Рио Фердинанд заявил, что Рубен Аморим не оправдывает ожиданий.
«МЮ» обыграл «Ипсвич» в 27-м туре АПЛ (3:2).
«Если быть предельно честным, того прогресса, которого мы все ожидали, не произошло. С учетом того, откуда он пришел, каких успехов он добился и какие трофеи завоевал со «Спортингом», ожидания от его прихода были просто: «Вау! Какая возможность появилась у нас с этим молодым тренером». Но это не перенеслось сюда.
Думаю, ему просто нужно дотянуть до конца сезона, действительно собраться с силами, а затем снова начать строить команду и тренировать ее, потому что сейчас они буквально буксуют – и это еще мягко сказано», – сказал бывший защитник «МЮ» в эфире TNT Sports.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Daily Mail
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