Фердинанд об Амориме: «Ожидания от его прихода были: «Вау! Какая возможность появилась у «МЮ» с этим молодым тренером». Но прогресса, которого мы все ждали, не произошло»

Рио Фердинанд заявил, что Рубен Аморим не оправдывает ожиданий.

«МЮ» обыграл «Ипсвич» в 27-м туре АПЛ (3:2).

«Если быть предельно честным, того прогресса, которого мы все ожидали, не произошло. С учетом того, откуда он пришел, каких успехов он добился и какие трофеи завоевал со «Спортингом », ожидания от его прихода были просто: «Вау! Какая возможность появилась у нас с этим молодым тренером». Но это не перенеслось сюда.

Думаю, ему просто нужно дотянуть до конца сезона, действительно собраться с силами, а затем снова начать строить команду и тренировать ее, потому что сейчас они буквально буксуют – и это еще мягко сказано», – сказал бывший защитник «МЮ » в эфире TNT Sports.