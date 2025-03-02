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Ультрас «Милана» в знак протеста будут приходить на стадион после 15-й минуты: «Начало марта, а наш сезон практически завершен. Американская модель потерпела крах»

Ультрас «Милана» выступили с критикой игроков и руководства клуба.

Объединение фанатов «россонери» Curva Sud Milano анонсировало акции протеста, первая из которых пройдет во время сегодняшнего матча Серии А против «Лацио», а также призвало к изменениям в структуре клуба.

«Сейчас только начало марта, а наш сезон уже практически завершен. Осталось лишь два дерби в Кубке Италии, в которых вы можете вернуть себе хоть каплю достоинства или окончательно признать свой полный провал.

Летом вы продолжили цепочку ошибок, допущенных предыдущим летом, поощряя явно неадекватные решения – и вам несколько раз давали это понять, – игнорируя потребности команды, которой было необходимо совершенно иное.

В конце января вы попытались исправить собственные ошибки, потратив все, что могли и должны были потратить в июле, тем самым отказавшись практически от всех своих приоритетов на лето, но отсутствие какого-либо планирования и непригодная для дыхания атмосфера, которую вы создали вокруг «Милана», на корню пресекли любую реакцию со стороны окружения, пребывающего в раздрае.

Недостатки совершенно незаметного руководства очевидны и не могут быть оправданы. Кардинале, которого не было в Милане с сентября, решил устранить ключевую фигуру спортивного директора, имеющую основополагающее значение для подготовки команды к выполнению поставленных задач, вместо этого доверив имидж «Милана» сотрудникам, которые отличились только переодеваниями или интервью, выходящими за рамки смешного.

Все это не может служить оправданием для других участников этого безобразия.

Тренер, который ни на йоту не изменил настрой команды на поле, даже подчеркнув внутренние разногласия, с результатами и неигровой обстановкой, о которых мы все знаем.

Игроки, которых до четверга всегда поддерживали, были главными героями таких позорных матчей, как в Загребе, Роттердаме, Болонье и многих других, и исправлялись  лишь в конце благодаря эпизодам – иначе сегодня речь шла бы о еще более тяжелой ситуации. Многие из них своими действиями и поведением показали, что они недостойны носить нашу футболку, при абсолютном молчании самодовольного и виновато отсутствующего руководства.

С воскресенья мы начнем оставлять вас в одиночестве, появляясь на трибунах лишь к 15-й минуте, и надеемся, что остальные зрители последуют нашему примеру. Если мы не увидим значимых изменений в работе клуба и, прежде всего, в отношении к ней, мы придем к тому, что полностью откажемся от вас, оставив наедине со своим позором.

В конце года потребуется глубокая корпоративная перезагрузка, поскольку американская модель, предлагавшаяся до сих пор, потерпела крах со всех точек зрения. Важные решения, структурные изменения и новое руководство, состоящее из футбольных людей, необходимы, если мы хотим серьезно перестроить величайший клуб Италии, вернув болельщикам ощущение того миланизма, который вы разрушили за последние годы», – говорится в заявлении ультрас.

«Милан» занимает 8-е место в таблице Серии А, набрав 41 очко в 26 турах. Ранее команда не попала в 1/8 финала Лиги чемпионов, уступив «Фейеноорду» по сумме двух стыковых матчей.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Milan News
logoМилан
logoЛацио
болельщики
logoсерия А Италия
Джерри Кардинале
logoСержиу Консейсау
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