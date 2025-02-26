Сакки о «Милане»: «Если вы подписываете игроков только из-за имен, у вас мало надежды. У клуба и Консейсау нет способного и вовлеченного руководства»
Арриго Сакки раскритиковал руководство «Милана».
«Послушайте, с этим «Миланом» может произойти все что угодно. Против «Торино» (1:2) я не видел команды. Если бы я был болельщиком «Болоньи», я бы подумал: «Если мы не выиграем у Милана сейчас, то когда же мы это сделаем?»
Одна из самых важных вещей для тренера в футболе – иметь надежное, способное и вовлеченное руководство клуба. Я не думаю, что у Консейсау это есть.
Тот факт, что они купили около двадцати игроков, звучит для меня очень плохо. Прежде всего, нужно иметь четкое представление и работать с этим. Если вы подписываете игроков только из-за их имен, у вас мало надежды», – сказал экс-тренер «Милана» Corriere della Sera.
«Россонери» завтра сыграют с «Болоньей» в перенесенном матче 9-го тура Серии А.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Football Italia
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