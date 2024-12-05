Лапочкин о назначении угловых за затяжку времени вратарем: «Такой бред не приживется, футбол любит консервативность. Судьи не будут это свистеть – дураков-то нет»

Сергей Лапочкин высказался о возможном изменении правил введения мяча вратарями.

Международный совет футбольных ассоциаций рассматривает правило , по которому судья будет назначать угловой в пользу соперника, если голкипер задерживает мяч более чем на 8 секунд. По действующим правилам в подобной ситуации арбитр вправе назначить свободный удар.

Впервые нововведение было испытано в лиге Мальты. В ближайшем будущем планируется внедрить измененные правила в чемпионате Италии среди игроков до 20 лет, однако вместо углового в пользу соперника будет назначаться вбрасывание. В случае успешных испытаний новые правила будут распространены на другие соревнования.

«Надеюсь, что не доживем до этого. Если это не проводилось в низших лигах или детских турнирах, то до большого футбола это доберется, мягко скажем, не очень скоро.

Много всякого бреда мы слышим по поводу изменения правил, но футбол любит относительную консервативность. Поэтому думаю, что такой бред не приживется.

Если вдруг такое правило введут, то это ничего не изменит. Вратари будут просто быстрее вводить мяч в игру, а там, где 8 секунд, будет 10-12. Судьи не будут свистеть – дураков-то нет», – сказал бывший арбитр ФИФА.