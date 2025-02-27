Сафонов после 7:0 с «Бриошеном» в Кубке Франции: «Ощущения странные – без особой борьбы, по воротам не били, прессинговать не бежали. Для меня важна каждая минута, главное, что свою работу сделал»

Матвей Сафонов прокомментировал победу над «Бриошеном» в Кубке Франции (7:0).

Спортс’’ провел прямую трансляцию совместно с телеканалом «Старт», игру комментировали Вадим Лукомский и Виталий Ошовский.

«Ну, все! Матч, в котором я принимал участие и стендап (в котором – нет) подошли к концу, я вернулся.

Ощущения странные. Настрой был хороший. Для меня сейчас каждый матч важен, каждая минута игрового времени. Поэтому стараюсь из этих 90+ минут выжать все возможное.

Получилось без особой борьбы. По воротам не били, прессинговать не бежали. Главное, что свою работу сделал», – написал Матвей Сафонов в телеграм-канале.