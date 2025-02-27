Сафонов не пропустил в 6 из 11 матчей за «ПСЖ». Вратарь сыграл на ноль с «Бриошеном» в Кубке Франции
Матвей Сафонов провел 6-й сухой матч за «ПСЖ».
Российский вратарь вышел в стартовом составе парижан на матч с «Бриошеном» в 1/4 финала Кубка Франции. «ПСЖ» одержал победу со счетом 7:0.
Сегодняшний матч стал для Сафонова 11-м в составе парижского клуба. Вратарь не пропустил ни одного гола в шести из этих игр.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости