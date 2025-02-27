Сафонов не пропустил в 6 из 11 матчей за «ПСЖ». Вратарь сыграл на ноль с «Бриошеном» в Кубке Франции

Матвей Сафонов провел 6-й сухой матч за «ПСЖ».

Российский вратарь вышел в стартовом составе парижан на матч с «Бриошеном » в 1/4 финала Кубка Франции. «ПСЖ » одержал победу со счетом 7:0.

Сегодняшний матч стал для Сафонова 11-м в составе парижского клуба. Вратарь не пропустил ни одного гола в шести из этих игр.