Матета наложили 25 швов на ухо и выписали из больницы после удара ногой от вратаря «Миллуолла»

Жану-Филиппу Матета наложили 25 швов на ухо и выписали из больницы.

«Кристал Пэлас » сообщил, что в ближайшие дни форвард будет восстанавливаться под наблюдением клубного врача от рваной раны на ухе, полученной в домашнем матче 1/8 финала Кубка Англии с «Миллуоллом » (3:1).

На 7-й минуте вратарь гостей Лиэм Робертс вышел из штрафной, чтобы перехватить заброс. Он в прыжке попал ногой по мячу, но в следующее мгновение ударил Матета в голову.

Голкипер получил прямую красную карточку, а французу потребовалась кислородная маска. Матета покинул поле на носилках.