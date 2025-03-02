Матета наложили 25 швов на ухо и выписали из больницы после удара ногой от вратаря «Миллуолла»
Жану-Филиппу Матета наложили 25 швов на ухо и выписали из больницы.
«Кристал Пэлас» сообщил, что в ближайшие дни форвард будет восстанавливаться под наблюдением клубного врача от рваной раны на ухе, полученной в домашнем матче 1/8 финала Кубка Англии с «Миллуоллом» (3:1).
На 7-й минуте вратарь гостей Лиэм Робертс вышел из штрафной, чтобы перехватить заброс. Он в прыжке попал ногой по мячу, но в следующее мгновение ударил Матета в голову.
Голкипер получил прямую красную карточку, а французу потребовалась кислородная маска. Матета покинул поле на носилках.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Кристал Пэлас»
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