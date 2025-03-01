Матета доставлен в больницу после удара ногой от вратаря «Миллуолла». Форварду «Пэлас» зашьют ухо

Появились подробности о состоянии Жан-Филиппа Матета.

«Кристал Пэлас» дома победил «Миллуолл » в 1/8 финала Кубка Англии (3:1).

На 7-й минуте матча вратарь гостей Лиэм Робертс вышел из своей штрафной, чтобы перехватить заброс соперника. Он в прыжке попал ногой по мячу, но в следующее мгновение ударил форварда соперника Жан-Филиппа Матета в голову.

Голкипер получил прямую красную карточку, а французскому футболисту потребовалась кислородная маска. Матета покинул поле на носилках.

Как сообщает L’Équipe, форвард «Кристал Пэлас » был доставлен в больницу. Матета потребуется зашить рану на ухе, откуда сильно шла кровь.

Сам игрок рассказал о своем состоянии в социальных сетях: «Со мной все в порядке».