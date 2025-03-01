Вратарь «Миллуолла» ударил ногой в голову Матета в прыжке и получил красную. Форвард «Кристал Пэлас» покинул поле на носилках

Жан-Филиппа Матета унесли на носилках после очень опасного фола.

«Кристал Пэлас » принимает «Миллуолл » в 1/8 финала Кубка Англии (1:0, первый тайм).

На 7-й минуте матча вратарь гостей Лиэм Робертс вышел из своей штрафной, чтобы перехватить заброс соперника. Он в прыжке попал ногой по мячу, но в следующее мгновение ударил форварда соперника Жан-Филиппа Матета в голову.

Голкипер получил прямую красную карточку от судьи Майкла Оливера .

Французскому футболист потребовалась кислородная маска, когда ему оказывали помощь на поле. Он покинул поле на носилках, его заменил Эдди Нкетиа .

Фото: кадр из трансляции