Вратарь «Миллуолла» ударил ногой в голову Матета в прыжке и получил красную. Форвард «Кристал Пэлас» покинул поле на носилках
Жан-Филиппа Матета унесли на носилках после очень опасного фола.
«Кристал Пэлас» принимает «Миллуолл» в 1/8 финала Кубка Англии (1:0, первый тайм).
На 7-й минуте матча вратарь гостей Лиэм Робертс вышел из своей штрафной, чтобы перехватить заброс соперника. Он в прыжке попал ногой по мячу, но в следующее мгновение ударил форварда соперника Жан-Филиппа Матета в голову.
Голкипер получил прямую красную карточку от судьи Майкла Оливера.
Французскому футболист потребовалась кислородная маска, когда ему оказывали помощь на поле. Он покинул поле на носилках, его заменил Эдди Нкетиа.
Фото: кадр из трансляции
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mirror
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