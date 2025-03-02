Алонсо о 4:1 с «Айнтрахтом»: «Почти идеальный матч. «Байер» готов к решающей фазе сезона»

Хаби Алонсо оценил победу над «Айнтрахтом» (4:1) в Бундеслиге.

«Я очень доволен победой, особенно игрой на высокой скорости и тем, как мы действовали без мяча в первые 35 минут. Игра сложилась для нас хорошо, но и настрой тоже был на высоте. На мой взгляд, мы провели почти идеальный матч.

Главное – это стабильность, и эта игра дает хорошие ощущения для решения ближайших задач. Вся команда готова к решающей фазе сезона», – сказал тренер «Байера ».

5 марта леверкущенцы сыграют в гостях с «Баварией» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.