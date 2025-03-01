«Байер» разнес «Айнтрахт» – 4:1! Команда Алонсо не проигрывает 22 матча подряд в Бундеслиге

«Байер» в гостях разгромил «Айнтрахт» (5:1) в 24-м туре Бундеслиги.

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 26-й минуте счет открыл полузащитник гостей Натан Телла . На 29-й защитник Норди Мукиеле удвоил преимущество своей команды. На 33-й форвард Патрик Шик довел счет до разгромного.

На 37-й нападающий Юго Экитик отыграл один мяч. На 62-й Алеиш Гарсия снова восстановил разницу в счете в три мяча.

Команда тренера Хаби Алонсо не проигрывает 22 матча подряд в Бундеслиге. После 2-го тура у нее 14 побед и 8 ничьих.

«Байер » занимает второе место в таблице, на 8 очков отставая от «Баварии» и на 11 баллов опережая идущий вторым «Айнтрахт ».

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