  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Байер» разнес «Айнтрахт» – 4:1! Команда Алонсо не проигрывает 22 матча подряд в Бундеслиге
8

«Байер» разнес «Айнтрахт» – 4:1! Команда Алонсо не проигрывает 22 матча подряд в Бундеслиге

«Байер» в гостях разгромил «Айнтрахт» (5:1) в 24-м туре Бундеслиги.

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 26-й минуте счет открыл полузащитник гостей Натан Телла. На 29-й защитник Норди Мукиеле удвоил преимущество своей команды. На 33-й форвард Патрик Шик довел счет до разгромного.

На 37-й нападающий Юго Экитик отыграл один мяч. На 62-й Алеиш Гарсия снова восстановил разницу в счете в три мяча.

Команда тренера Хаби Алонсо не проигрывает 22 матча подряд в Бундеслиге. После 2-го тура у нее 14 побед и 8 ничьих.

«Байер» занимает второе место в таблице, на 8 очков отставая от «Баварии» и на 11 баллов опережая идущий вторым «Айнтрахт».

Германия. Бундеслига 1 марта 17:30
24 тур
Дойче банк Парк
Айнтрахт Ф
Матч завершен
1 - 4
0.82XG2.56
Байер
Коэффициенты
Матч окончен
83’
Виртц   Хофманн
83’
Фримпонг   Буэндиа
Схири
80’
Браун   Нкунку
78’
77’
Джака   Паласиос
77’
Телла   Бонифасе
Ваи   Баойя
72’
Кох   Батшуайи
71’
69’
Джака
62’
  Алеиш Гарсия
58’
Шик   Адли
Кнауфф   Коллинз
46’
Ларссон   Хейлунд
46’
2тайм
Перерыв
  Экитик
37’
33’
  Шик
29’
  Мукиеле
26’
  Телла
Айнтрахт Ф:
Трапп, Теате, Кох (Батшуайи, 71), Кристенсен, Ларссон (Хейлунд, 46), Гетце, Схири, Браун (Нкунку, 78), Кнауфф (Коллинз, 46), Ваи (Баойя, 72), Экитик, Сантос, Аменда, Нкунку, Коллинз, Хейлунд, Дауд, Узун, Баойя, Батшуайи
1тайм
Байер:
Градецки, Эрмосо, Та, Мукиеле, Телла (Бонифасе, 77), Виртц (Хофманн, 83), Гримальдо, Джака (Паласиос, 77), Алеиш Гарсия, Фримпонг (Буэндиа, 83), Шик (Адли, 58), Коварж, Артур, Хофманн, Андрих, Паласиос, Буэндиа, Сарко, Адли, Бонифасе

Таблица Бундеслиги

Статистика Бундеслиги

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
logoБайер
logoбундеслига Германия
logoАйнтрахт Франкфурт
онлайны
logoНатан Телла
logoНорди Мукиеле
logoЮго Экитик
logoПатрик Шик
logoАлеиш Гарсия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
МЛС. «Канзас-Сити» Шапи играет с «Сан-Хосе», «Атланта» Миранчука уступила «Шарлотт»
6сегодня, 01:32Live
Фигу будет судиться с экс-порноактрисой Бавель. Девушка заявила, что Луиш флиртовал с ней, когда она была на мероприятии с Касильясом
26вчера, 23:00
Инфантино о ЧМ-2034 в Саудовской Аравии: «Это решение объединило весь мир. Футбол – для всех»
14вчера, 22:42
Фанаты «Бетиса» называли Винисиуса дураком после желтой. Вингер «Реала» на пальцах показывал счет 1:0, когда «Мадрид» был впереди
20вчера, 22:16
У «ПСЖ» 15 побед и ничья с начала 2025 года, поражений нет 22 матча. Дальше – «Ливерпуль»
9вчера, 22:00
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова разгромил «Лилль», «Гавр» Кузяева победил 4:3 «Ланс»
22вчера, 21:59
«Атлетико» опережает «Реал» на 2 очка по итогам 26-го тура Ла Лиги. «Барса» оторвется от «Мадрида» на 3 очка при победе над «Сосьедадом»
35вчера, 21:53
Чемпионат Испании. «Реал» уступил «Бетису», «Атлетико» победил «Атлетик»
270вчера, 21:50
Бонгонда соблюдает пост в Рамадан: «Для меня это важно и никогда не мешало как футболисту. В России солнце заходит довольно рано»
19вчера, 21:47
Гвардиола о сезоне «Ман Сити»: «Мы недостаточно хороши. Мы впервые не вышли в 1/8 финала ЛЧ и лишились шансов на титул за 13-15 туров до конца АПЛ. Такого никогда не было»
6вчера, 21:46
Ко всем новостям
Последние новости
Алонсо о 4:1 с «Айнтрахтом»: «Почти идеальный матч. «Байер» готов к решающей фазе сезона»
2 минуты назад
Ташуев о 2:1 с «Рубином»: «Ахмат» проявил волевые качества. У нас были сумасшедшие цифры в плане преимущества»
1сегодня, 02:16
Энрике о 4:1 с «Лиллем»: «Лучший первый тайм «ПСЖ». Мы проводим лучший отрезок в сезоне»
1сегодня, 01:48
Николич о 0:0 с «Зенитом»: «У ЦСКА был контроль почти все время. При падениях Соболева у меня ничего не екнуло»
1вчера, 22:29
Только «ПСЖ» не проигрывает в топ-5 лиг Европы. У команды Энрике 19 побед и 5 ничьих
8вчера, 22:08
«Атлетико» не проигрывает 10 матчей подряд. Дальше – «Реал» в ЛЧ
15вчера, 22:03
«ПСЖ» разбил «Лилль» – 4:1! У Дембеле и Дуэ по 1+1, Барколя и Маркиньос тоже забили
5вчера, 21:58
Свинов об РПЛ: «Хочется, чтобы «Спартак» стал чемпионом, а не «Зенит». Если победят в год столетия петербуржцев, представляю, что это будет значить для болельщиков»
8вчера, 21:57
«Атлетико» обыграл «Атлетик» (1:0) благодаря голу Альвареса. У гостей были две перекладины и штанга
1вчера, 21:51
Альварес забил 5 голов в 5 последних матчах. У форварда 21 мяч в 40 играх за «Атлетико» – больше, чем в любом сезоне в «Ман Сити»
8вчера, 21:41