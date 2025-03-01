«Байер» не проигрывает 8 матчей подряд. Дальше – «Бавария» в ЛЧ

«Байер» продлил серию без поражений.

Команда Хаби Алонсо разгромила «Айнтрахт » в 24-м туре Бундеслиги (4:1).

«Байер» не проигрывает уже 8 матчей подряд. Последнее поражение было от «Атлетико» в Лиге чемпионов (1:2).

Следующий матч «Байер » проведет против «Баварии» в гостях в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов (первая игра). Встреча состоится 5 марта.