«Байер» не проигрывает 8 матчей подряд. Дальше – «Бавария» в ЛЧ
«Байер» продлил серию без поражений.
Команда Хаби Алонсо разгромила «Айнтрахт» в 24-м туре Бундеслиги (4:1).
«Байер» не проигрывает уже 8 матчей подряд. Последнее поражение было от «Атлетико» в Лиге чемпионов (1:2).
Следующий матч «Байер» проведет против «Баварии» в гостях в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов (первая игра). Встреча состоится 5 марта.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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