Корнаухов о падениях Соболева: «Стереотип, что он ныряет, усилился. Удивлен, что арбитру не хватило мужества дать желтую. Судья сразу показал, что не было нарушения, а тот еще выпрашивает пенальти»

Олег Корнаухов поражен тем, что Александр Соболев не был наказан в игре с ЦСКА.

Форвард «Зенита » дважды упал в штрафной армейцев в добавленное ко второму тайму время.

«Просто удивлен, почему арбитру не хватило мужества дать желтую карточку. Судья сразу показал, что здесь не было никакого нарушения, а Соболев еще выпрашивает пенальти, это желтая карточка.

Тот стереотип, который был все время, что Соболев зачастую симулирует и ныряет, только усилился», – отметил бывший защитник ЦСКА .

Александр Соболев, в чем смысл симуляций при ВАР?