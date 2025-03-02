Корнаухов о падениях Соболева: «Стереотип, что он ныряет, усилился. Удивлен, что арбитру не хватило мужества дать желтую. Судья сразу показал, что не было нарушения, а тот еще выпрашивает пенальти»
Олег Корнаухов поражен тем, что Александр Соболев не был наказан в игре с ЦСКА.
Форвард «Зенита» дважды упал в штрафной армейцев в добавленное ко второму тайму время.
«Просто удивлен, почему арбитру не хватило мужества дать желтую карточку. Судья сразу показал, что здесь не было никакого нарушения, а Соболев еще выпрашивает пенальти, это желтая карточка.
Тот стереотип, который был все время, что Соболев зачастую симулирует и ныряет, только усилился», – отметил бывший защитник ЦСКА.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
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