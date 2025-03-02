У Миранчука нет результативных действий в первых двух матчах сезона МЛС. Хавбека «Атланты» заменили на 73-й в игре с «Шарлотт»
Алексей Миранчук пока не набрал результативные очки в новом сезоне МЛС.
Полузащитник «Атланты» вышел в стартовом составе команды на матч регулярного чемпионата с «Шарлотт» (0:2) и был заменен на 73-й минуте.
Миранчук отыграл без замены прошлый матч – против «Монреаль Импэкс» (3:2).
В первых двух матчах сезона МЛС россиянин пока не отметился результативными действиями.
Всего Алексей Миранчук провел за американский клуб 16 матчей. На его счету 3 гола и 4 голевые передачи.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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