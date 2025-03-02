У Миранчука нет результативных действий в первых двух матчах сезона МЛС. Хавбека «Атланты» заменили на 73-й в игре с «Шарлотт»

Алексей Миранчук пока не набрал результативные очки в новом сезоне МЛС.

Полузащитник «Атланты » вышел в стартовом составе команды на матч регулярного чемпионата с «Шарлотт » (0:2) и был заменен на 73-й минуте.

Миранчук отыграл без замены прошлый матч – против «Монреаль Импэкс» (3:2).

В первых двух матчах сезона МЛС россиянин пока не отметился результативными действиями.

Всего Алексей Миранчук провел за американский клуб 16 матчей. На его счету 3 гола и 4 голевые передачи.