«ПСЖ» проявил уважение, победив 7:0, это признак великой команды. Они бьют всех подряд». Президент и тренер «Бриошена» о матче в Кубке Франции
Команды встречались 26 февраля в 1/4 финала Кубка Франции, Спортс’’ показывал матч в прямом эфире совместно с телеканалом «Старт».
Гонсалу Рамуш сделал хет-трик, также отличились Жоау Невеш, Дезире Дуэ, Сенни Меюлю и Усман Дембеле. Матвей Сафонов провел 6-й сухой матч за парижский клуб.
«ПСЖ» вышел в полуфинал турнира и сыграет на выезде с «Дюнкерком» из 2-й лиги, в другом матче встретятся «Канн» (4-я лига) и «Реймс» из элитного дивизиона. Все матчи пройдут 2 апреля.
Президент и тренер «Бриошена» считает, что «ПСЖ» поступил достойно, сыграв в полную силу против клуба из 4-й лиги.
«[Победить их] было невозможно. От нас ждали величайший подвиг в истории французского футбола.
Они проявили уважение к нам, победив со счетом 7:0, это признак великой команды. «ПСЖ» – машина, сейчас они бьют всех подряд», – заявил Гийом Аллану.
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