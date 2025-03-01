Красная на 13-й секунде игрока «Шрусбери» – повторение английского антирекорда. Марквис ударил локтем в лицо соперника из «Питерборо»

Футболист «Шрусбери» повторил антирекорд Англии.

Форвард Джон Марквис вышел в стартовом составе на игру с «Питерборо » (1:3) в 24-м туре третьего английского дивизиона.

Уже на 13-й секунде англичанин был удален за то, что в борьбе за мяч ударил локтем в лицо сопернику.

Еще никому в истории английского профессионального футбола не удавалось получить красную карточку быстрее Марквиса. Он повторил антирекорд, установленный в 2000-м году вратарем «Шеффилд Уэнсдей » Кевином Прессманом в 2000 году.