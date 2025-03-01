Сперцяна увезли на электрокаре после стыка в игре с «Крыльями». Хавбек «Краснодара» повредил ногу

Эдуард Сперцян получил травму в игре с «Крыльями Советов».

На 66-й минуте матча 19-го тура Мир РПЛ полузащитник оказался на газоне после того, как защитник Фернандо Костанца задел его левую ногу в попытке отобрать мяч.

Футболист сборной Армении не смог продолжить игру. Его вывезли с поля на электрокаре. Вместо Сперцяна вышел Александр Черников .

В этом сезоне Эдуард забил 6 голов в 19 матчах чемпионата России. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .