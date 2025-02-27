Сперцяну подошла бы Ла Лига, считает Газзаев: «Техничный, с хорошим пасом и видением поля. Уверен, он заиграет»
— Думаю, он вполне созрел. Причем он является лидером «Краснодара» и по игре, и по характеру. Наверное, такие игроки и уезжают, потому что хотят повышать свое мастерство в хороших клубах в Европе.
— В каком чемпионат можете себе представить Сперцяна?
— Думаю, в испанском чемпионате. Сперцян все‑таки техничный, с хорошим пасом и видением поля. С результативностью — то же самое. Мне кажется, важно принять во внимание и то, что он капитан команды. На протяжении первого этапа чемпионата он в самых сложных ситуациях брал игру на себя, поэтому команда добивалась результата.
Сперцян хорошо исполняет стандарты, в целом он один из лучших игроков нашего чемпионата. Он играет стабильно не первый год. Захарян год поиграл в «Динамо», потом еще половину и уехал, и что? В 20 лет попасть на такой уровень… Он должен был сделать все возможное, чтобы играть в стартовом составе.
Сперцян другой по характеру. Уверен, что он заиграет, но смотря в какой чемпионат уедет, — сказал бывший тренер ЦСКА.
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