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  • Ринат Билялетдинов: «Согласен с Мостовым: если не играл на профуровне, как можешь тренировать на нем? Можно нацепить очки, сделать прическу и говорить, что ты Клопп. Но тренер – это призвание»
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Ринат Билялетдинов: «Согласен с Мостовым: если не играл на профуровне, как можешь тренировать на нем? Можно нацепить очки, сделать прическу и говорить, что ты Клопп. Но тренер – это призвание»

Ринат Билялетдинов раскритиковал тренеров без футбольного прошлого.

«Тренер – это призвание, должно быть чутье, профессиональный нюх. А сейчас есть тенденция, что тренируют люди с колледжа, которые думают, что понимают футбол. У них отсутствует профессиональный статус игрока, значит, отсутствует и тренерский багаж.

Начитаются книжек, пройдут семинары, обрастут терминами, им кажется, что они классные. Жонглируют этими терминами, модными словами. Засунут под мышку ноутбук и считают себя тренерами.

Еще просят себе кликуху. Кого-то Клоппом называют, Гвардиолой. Давайте для пущей важности еще что-то придумаем. Можно нацепить очки, сделать модную прическу, еще что-то напялить и говорить, что ты Клопп. 

Я согласен с Александром Мостовым, что без игровой карьеры тренер не может быть полноценным. Если не играл на профессиональном уровне, то как он может тренировать на нем? Насмотрелся по телевизору, но это не значит, что можешь научить. Это целая наука. Важен собственный опыт в изучении даже технического приема.

Они на тренировках общими лозунгами разговаривают. Но понимания, чего хочешь добиться, нет. Потому что они сами этого не достигли.

Тот же Моуринью все же играл на профессиональном уровне, почитайте. А у нас лезут на самый верх без всего. У нас важен принцип «не важно быть, умей казаться», – отметил бывший тренер «Локомотива».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Legalbet
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logoПеп Гвардиола
logoпремьер-лига Россия
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