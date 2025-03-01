У «Зенита» лишь 2 победы в 8 последних матчах с московскими командами в РПЛ. В этих играх забито 6 голов

«Зенит» с трудом выигрывает у московских команд в Мир РПЛ в последнее время.

В 19-м туре чемпионата России петербуржцы дома сыграли вничью с ЦСКА (0:0).

В последних восьми матчах против столичных команд в РПЛ «Зенит » одержал лишь две победы (над «Динамо » и ЦСКА – по 1:0), дважды проиграл («Динамо» и ЦСКА – 0:1) и четыре раза сыграл вничью (дважды со «Спартаком » – 0:0, по разу с «Локомотивом» – 1:1 и ЦСКА – 0:0).

Суммарно в этих матчах команды забили всего 6 голов.