Бонгонда о том, что скажет иностранцам про Россию: «Посоветую не верить всему, что пишут и показывают в медиа. Это одно из самых безопасных мест, что я видел»

Тео Бонгонда высказался о жизни в России.

– Многие легионеры стараются узнать что-то о России у знакомых, когда у них возникает вариант перехода в нашу лигу. Что бы ты рассказал о РПЛ, если тебя спросят?

– Я посоветую опираться только на собственное мнение. Не верить всему, что пишут и показывают в медиа. Лично для меня Россия стала одним из самых безопасных мест из всех, что я видел в своей жизни. По крайней мере, мой опыт именно такой. И ничего плохого о России я точно не скажу.

– Сам ты в свое время советовался на тему переезда в Россию с Максом Кофрие.

– Да, спрашивал его о жизни в Москве, ведь мы знакомы по игре в Бельгии. Слежу за его карьерой, но мы не общаемся, потому что близкими друзьями никогда не были.

– Как обстоят твои дела с изучением русского языка?

– Пытаюсь использовать слова в разговоре с российскими игроками, в быту. В общих чертах понимать суть диалогов, которые слышу, – сказал вингер «Спартака».