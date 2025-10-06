Павел Погребняк: «ЦСКА впечатляет, это однозначно претендент на чемпионство. Армейцы показывают такой футбол, что на них хочется ходить»
Павел Погребняк впечатлен игрой ЦСКА в этом сезоне.
– Может ли ЦСКА сейчас быть одним из главных претендентов на чемпионство в РПЛ?
– Абсолютно! ЦСКА впечатляет. Была бы возможность, я бы с удовольствием сходил на матч ЦСКА и посмотрел игру с тем же «Спартаком».
ЦСКА однозначно претендент на чемпионство. Армейцы показывают такой футбол, что на них хочется ходить. А это очень важно и дорого стоит! – заявил бывший форвард сборной России.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
