Павел Погребняк: «ЦСКА впечатляет, это однозначно претендент на чемпионство. Армейцы показывают такой футбол, что на них хочется ходить»

Павел Погребняк впечатлен игрой ЦСКА в этом сезоне.

– Может ли ЦСКА сейчас быть одним из главных претендентов на чемпионство в РПЛ?

– Абсолютно! ЦСКА впечатляет. Была бы возможность, я бы с удовольствием сходил на матч ЦСКА и посмотрел игру с тем же «Спартаком».

ЦСКА однозначно претендент на чемпионство. Армейцы показывают такой футбол, что на них хочется ходить. А это очень важно и дорого стоит! – заявил бывший форвард сборной России.