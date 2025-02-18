  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Орлов о проявлении мощности трансферов «Спартака»: «Пока как минимум в платежных ведомостях… Вышел Гарсия, посадили Бонгонда на скамейку. Но он незаменим»
9

Орлов о проявлении мощности трансферов «Спартака»: «Пока как минимум в платежных ведомостях… Вышел Гарсия, посадили Бонгонда на скамейку. Но он незаменим»

Геннадий Орлов высказался относительно трансферов «Спартака».

В зимнее трансферное окно красно-белые приобрели Пабло Солари (12 млн евро) и Ливая Гарсию (18,7 млн евро).

– Перчатка, безусловно, брошена, только где эта мощность трансферов проявляется?

– Ну, пока как минимум в платежных ведомостях…

Ну, давайте посмотрим. Я видел игру Ливая Гарсии в матче против «Зенита» в финале Winline Зимнего Кубка РПЛ в ОАЭ – он вышел справа, то есть они посадили на скамейку Бонгонда.

Но Бонгонда-то уже действующий игрок в комбинации с Угальде и Барко, он незаменим. И если они его сейчас отодвинут…

Это такая же история, как с трансфером Пьянича в ЦСКА – он же не попадает в скоростную игру армейцев с Файзуллаевым, Обляковым.

Мне кажется, Николич сильно рискует. Пьянич ведь останавливает игру и практически не ведет борьбу в защите. Значит, один игрок при обороне у ЦСКА выпадает, – сказал комментатор Геннадий Орлов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
logoГеннадий Орлов
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoМиралем Пьянич
logoТео Бонгонда
logoЛивай Гарсия
logoЦСКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Тибо Куртуа: «Понимал, что Винисиус будет хорош, но не думал, что настолько. Один парень сказал мне про него: «Увидишь через несколько лет». Это был Эден Азар»
518 минут назад
Александр Толстиков: «Бюджетное финансирование только вредит российскому футболу. Он не загнется без него. Главное, что везде должны быть профессионалы»
1853 минуты назад
Златан Ибрагимович: «Милан» – это клуб, который пишет историю. Я пытаюсь написать историю. Матч против «Фейеноорда» похож на финал»
6сегодня, 07:45
На 500 тысяч долларов обокрали дом Жиру в Лос-Анджелесе. Злоумышленники похитили более 10 мужских часов
45сегодня, 07:20
Пименов стал заместителем гендиректора «Крыльев Советов». Он будет курировать стратегию развития клуба, скаутов и займется привлечением спонсоров
38сегодня, 07:06
Что жена Месси дарит ему на праздники?
сегодня, 07:00Спецпроект
Оби Микел о «Челси»: «Эти футболисты – слишком мягкие. Нужен лидер, который будет держать их за шею и говорить: «Просыпайся, #####». Раньше Терри подзывал нас и говорил: «Тебе нужно делать больше»
34сегодня, 06:54
Лига чемпионов. Стыковые матчи. «Милан» примет «Фейеноорд», «Бавария» против «Селтика», «Аталанта» сыграет с «Брюгге», «Бенфика» – с «Монако»
7сегодня, 06:20
Победа СКА с мощным броском Кузнецова в пустые ворота, «Барса» выиграла и лидирует в Ла Лиге, Карпин может уйти из «Ростова», Алеррандро перешел в ЦСКА и другие новости
13сегодня, 06:10
Толстиков о «Зените»: «Трансферные цифры пугают. Покупка одного футболиста за 35 млн – это бюджет трех команд РПЛ. Но они могут продать Энрике за 50 млн»
80сегодня, 05:54
Ко всем новостям
Последние новости
Лига чемпионов Азии. «Шанхай» Слуцкого против «Виссел Кобе», «Аль-Хилаль» Малкома сыграет с «Аль-Васлем»
123 минуты назад
«Аталанта» – «Брюгге». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
8 минут назад
«Бавария» – «Селтик». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 07:30
«Милан» – «Фейеноорд». Онлайн-трансляция начнется 20:45
сегодня, 06:30
Роджерс перед «Баварией»: «Селтику» нужно сыграть без страха – мы должны быть храбрыми. Если сделаем это, то продемонстрируем, что все возможно, как и показывает история спорта»
2сегодня, 05:12
Пономарев о «Спартаке»: «В конце первой части сезона они играли в добротный советский футбол. Если так и продолжат весной, то запросто смогут стать чемпионами»
24сегодня, 03:22
«Барса» чаще всех в Ла Лиге выходит вперед после пенальти (4 раза) – наряду с «Алавесом» и «Леганесом». Левандовски забил 3 из 4 этих голов
7сегодня, 03:10
Чемпионат Италии. «Дженоа» обыграла «Венецию»
140вчера, 21:40
Арсен Венгер: «Составы «МЮ» и «Тоттенхэма» стоят более миллиарда фунтов, но обе команды нужно полностью перестраивать. Это будет непросто»
3вчера, 21:18
«Парма» уволила Пеккью после 4 поражений подряд. Клуб близок к назначению Киву
6вчера, 20:35
Рекомендуем