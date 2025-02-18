Орлов о проявлении мощности трансферов «Спартака»: «Пока как минимум в платежных ведомостях… Вышел Гарсия, посадили Бонгонда на скамейку. Но он незаменим»
В зимнее трансферное окно красно-белые приобрели Пабло Солари (12 млн евро) и Ливая Гарсию (18,7 млн евро).
– Перчатка, безусловно, брошена, только где эта мощность трансферов проявляется?
– Ну, пока как минимум в платежных ведомостях…
Ну, давайте посмотрим. Я видел игру Ливая Гарсии в матче против «Зенита» в финале Winline Зимнего Кубка РПЛ в ОАЭ – он вышел справа, то есть они посадили на скамейку Бонгонда.
Но Бонгонда-то уже действующий игрок в комбинации с Угальде и Барко, он незаменим. И если они его сейчас отодвинут…
Это такая же история, как с трансфером Пьянича в ЦСКА – он же не попадает в скоростную игру армейцев с Файзуллаевым, Обляковым.
Мне кажется, Николич сильно рискует. Пьянич ведь останавливает игру и практически не ведет борьбу в защите. Значит, один игрок при обороне у ЦСКА выпадает, – сказал комментатор Геннадий Орлов.
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