Глава «Атлетико» Сересо о Пересе: «Великий президент, лучший в истории «Реала». Он борется за свою работу, клуб и игроков – это должны делать все»

Президент «Атлетико» поделился мнением о Флорентино Пересе.

«Он великий президент. Лучший в истории «Реала ».

Он человек, который борется за свою работу, клуб и игроков. Это то, что должны делать все президенты в этой стране», – сказал Энрике Сересо в интервью COPE.