Глава «Атлетико» Сересо о Пересе: «Великий президент, лучший в истории «Реала». Он борется за свою работу, клуб и игроков – это должны делать все»
Президент «Атлетико» поделился мнением о Флорентино Пересе.
«Он великий президент. Лучший в истории «Реала».
Он человек, который борется за свою работу, клуб и игроков. Это то, что должны делать все президенты в этой стране», – сказал Энрике Сересо в интервью COPE.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
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