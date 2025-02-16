Президент «Атлетико» о дерби с «Реалом» в финале Кубка Испании: «Это было бы здорово, но сначала мы должны пройти «Барсу». Это фантастическая команда, и победить ее будет очень сложно»
Президент «Атлетико» высказался о предстоящих матчах Кубка Испании.
В полуфинале турнира «Атлетико» встретится с «Барселоной». Во второй паре сыграют «Реал» и «Реал Сосьедад».
«Они [«Барса»] были и остаются великой командой, это будет отличное противостояние, и я верю, что тот, кто победит в нем, сможет выиграть трофей».
О мадридском дерби в финале
«Дерби – это было бы здорово, но сначала мы должны пройти «Барселону», сначала мы должны сыграть с ними. Это фантастическая команда, и победить ее будет очень сложно, но мы постараемся», – сказал Энрике Сересо.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
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