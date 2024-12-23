Вратарь «Краснодара» Агкацев сфотографировался с Синнером в Дубае
Станислав Агкацев выложил совместное фото с Янником Синнером.
Вратарь «Краснодара» и сборной России отдыхает в Дубае, а Синнер – проводит предсезонный сбор.
Ранее фото с итальянцем публиковали Константин Тюкавин и Николай Калинский.
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Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: инстаграм Агкацева
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