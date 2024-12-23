Вратарь «Краснодара» Агкацев сфотографировался с Синнером в Дубае

Станислав Агкацев выложил совместное фото с Янником Синнером.

Вратарь «Краснодара» и сборной России отдыхает в Дубае, а Синнер – проводит предсезонный сбор.

Ранее фото с итальянцем публиковали Константин Тюкавин и Николай Калинский.

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