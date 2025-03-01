«Реал» хочет подписать Салиба в 2026-м или в 2027-м – свободным агентом (Relevo)
«Реал» планирует подписать Вильяма Салиба в течение ближайших двух сезонов.
Мадридцы надеются либо купить 23-летнего центрального защитника «Арсенала» и сборной Франции летом 2026 года по сходной цене, либо заполучить его бесплатно в июне 2027-го, когда он может стать свободным агентом, сообщает Relevo.
Отмечается, что «Реалу» может понадобиться усиление центра обороны летом 2026 года, поскольку именно к этому времени истекают сроки контрактов у Антонио Рюдигера и Давида Алабы.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Relevo
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