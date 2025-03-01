«Реал» хочет подписать Салиба в 2026-м или в 2027-м – свободным агентом (Relevo)

«Реал» планирует подписать Вильяма Салиба в течение ближайших двух сезонов.

Мадридцы надеются либо купить 23-летнего центрального защитника «Арсенала» и сборной Франции летом 2026 года по сходной цене, либо заполучить его бесплатно в июне 2027-го, когда он может стать свободным агентом, сообщает Relevo.

Отмечается, что «Реалу» может понадобиться усиление центра обороны летом 2026 года, поскольку именно к этому времени истекают сроки контрактов у Антонио Рюдигера и Давида Алабы.