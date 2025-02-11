Салиба мечтает играть за «Реал». «Арсенал» оценивает защитника в 100 млн фунтов (Саша Тавольери)

Вильям Салиба мечтает об игре за «Реал».

Мадридский клуб этим летом выйдет на трансферный рынок в поисках центрального защитника, и 23-летний француз является их приоритетной целью, сообщает Get Football News France со ссылкой на RMC Sport.

По информации журналиста Саши Тавольери, «Арсенал » оценивает Салиба в 100 миллионов фунтов.

Вильям считает переход в «Реал » своей «главной мечтой». Уже состоялись переговоры между представителями игрока и мадридским клубом.

В текущем сезоне АПЛ Салиба сыграл за «канониров» 22 матча и забил 2 гола. Его подробная статистика – здесь.