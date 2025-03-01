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Галактионов о том, что Воробьев прервал 11-матчевую безголевую серию: «Долго не забивал. Надеемся, это его раскрепостит»

Михаил Галактионов оценил гол Дмитрия Воробьева в игре с «Динамо» Махачкала (1:1).

Форвард «Локомотива» прервал 11-матчевую безголевую серию.

— В перерыве Сулейманов был категоричен, заявив, что играть здесь невозможно. Как прокомментируете?

— 22 футболиста играли. Понятно, что непросто. Думаю, Тимур не так выразился. Возможно, речь шла о том, что очень холодно и сильный ветер, что внесло определенные нюансы в специфику игры. Обе команды находились в равных условиях, старались проявлять свои лучшие качества в эту погоду.

— Показалось, что Годяев немного потерялся в своем первом матче. Связана ли замена в перерыве с его игрой? И почему выпустили его в старте?

— Мы выпустили его, потому что на сборах он убедил — и качеством своей работы, и в тех матчах, в которых он выходил, он был достаточно мобилен и качественно действовал в своих отрезках времени. Готовность у него была достаточно хорошая. 

Что касается его замены: требовалось усиление в организации атаки, поэтому был выпущен Карпукас, чтобы он старался больше созидать. Баринова с Батраковым мы подняли немного выше. С точки зрения перестроений этот план сработал. 

Думаю, так же можно сказать и по взаимодействию нападающих. Мы предполагали, особенно учитывая погодные условия, каким будет начало матча и его продолжение, что будет очень много единоборств. По ходу игры нужен был футболист, который будет больше цепляться за мячи, больше обострять, наносить удары по воротам. 

Слава богу, сегодня Воробьев забил хороший, красивый мяч. Долго не забивал в чемпионате. Очень надеемся, что этот гол его раскрепостит, и дальше он свою поступательную деятельность будет улучшать, – сказал тренер «Локомотива».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Локомотива»
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