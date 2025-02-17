Жемалетдинов отрицательно относится к охоте: «Никогда бы не смог убить ради пищи, трофея. Дикость. Когда едешь на рыбалку и забираешь рыбу с собой… Скатайся в «Ашан» – купи рыбу!»

Рифат Жемалетдинов заявил, что отрицательно относится к охоте.

– Ты любишь рыбалку. В межсезонье прилетело Воробьеву из «Локомотива» за фото с охоты. Как рыбак как относишься к охоте?

– Очень отрицательно. Я бы никогда не смог никого убить ради пищи, наслаждения, трофея. Для меня это дикость.

Даже белку зафигачить какую-нибудь – как это возможно? Я бы отказался, даже если бы меня просто за компанию взяли посмотреть на охоту.

– Тех, кто не отпускает рыбу после рыбалки, тоже осуждаешь?

– Мне это тоже не близко, да.

Когда ты едешь на платную рыбалку и забираешь рыбу с собой… Ну скатайся в «Ашан» – купи рыбу! В водоемах пусть она растет, – сказал футболист ЦСКА Рифат Жемалетдинов .

Все обсуждают футболиста Воробьева из-за фото с охоты. Как она сейчас устроена в России и как к ней относятся?