Жерар Пике: «Реал» и «Барселона» нужны друг другу. Класико приковывает внимание мира. Я всегда относился к этому противостоянию как к сугубо спортивному, не должно быть насилия»

Жерар Пике рассказал о значимости испанского класико.

«Реал» и «Барселона » нужны друг другу. Есть много причин, почему такие противостояния необходимы. Они приковывают внимание мира, и класико становится самым важным матчем. И это благодаря «Реалу » и «Барселоне».

Я всегда относится к этому противостоянию как к сугубо спортивному, в котором не должно быть насилия. Пока это нечто диалектическое, где ты что-то отдаешь, но и сам получаешь, я готов принимать в этом участие, мне это нравится. Это часть игры, если она не выходит за определенные рамки», – сказал бывший защитник «Барселоны» в разговоре с Икером Касильясом.