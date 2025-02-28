Жерар Пике: «Реал» и «Барселона» нужны друг другу. Класико приковывает внимание мира. Я всегда относился к этому противостоянию как к сугубо спортивному, не должно быть насилия»
Жерар Пике рассказал о значимости испанского класико.
«Реал» и «Барселона» нужны друг другу. Есть много причин, почему такие противостояния необходимы. Они приковывают внимание мира, и класико становится самым важным матчем. И это благодаря «Реалу» и «Барселоне».
Я всегда относится к этому противостоянию как к сугубо спортивному, в котором не должно быть насилия. Пока это нечто диалектическое, где ты что-то отдаешь, но и сам получаешь, я готов принимать в этом участие, мне это нравится. Это часть игры, если она не выходит за определенные рамки», – сказал бывший защитник «Барселоны» в разговоре с Икером Касильясом.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Cadena SER
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