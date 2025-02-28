Пике о Кубке Дэвиса: «ITF не хочет ничего менять. Зачем в теннисе вторая подача? Люди не хотят такое смотреть»
Жерар Пике хотел поменять правила игры на Кубке Дэвиса, но ITF не согласилась.
Напомним, компания Пике Kosmos в 2018-м инвестировала в Кубок Дэвиса и реформировала формат турнира. Контракт был заключен на 25 лет и предполагал выплаты в размере 40 миллионов долларов в год со стороны компании. Однако Kosmos не смогла выполнять эти условия и в 2023-м последний раз поучаствовала в организации турнира.
«Мы попытались поменять некоторые правила, но ничего не вышло. ITF не хочет ничего менять. Зачем в теннисе вторая подача? Это лишние 30 секунд, когда мяч у одного и того игрока. Люди не хотят такое смотреть. И не хотят пять минут смотреть игру «ровно»-«больше»-«ровно»-«больше». Победа в гейме должна разыгрываться при счете 40:40».
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: ESPN
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