«Реал» оштрафован на 30 000 евро за дискриминационное поведение фанатов на игре с «Ман Сити»
УЕФА применил санкции к «Реалу» в связи с «дискриминационным поведением» фанатов.
Апелляционная инстанция постановила оштрафовать мадридскую команду по итогам ее игры с «Манчестер Сити» на 30 000 евро.
Также принято решение о частичном закрытии трибун «Сантьяго Бернабеу» (не менее 500 соседних мест) на одну игру в том случае, если в течение двух лет ситуация повторится.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт УЕФА
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