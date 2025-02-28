«Реал» оштрафован на 30 000 евро за дискриминационное поведение фанатов на игре с «Ман Сити»

УЕФА применил санкции к «Реалу» в связи с «дискриминационным поведением» фанатов.

Апелляционная инстанция постановила оштрафовать мадридскую команду по итогам ее игры с «Манчестер Сити » на 30 000 евро.

Также принято решение о частичном закрытии трибун «Сантьяго Бернабеу » (не менее 500 соседних мест) на одну игру в том случае, если в течение двух лет ситуация повторится.

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