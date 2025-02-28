Помазун о Станковиче: «Готов рвать за каждого игрока, за всех горой. Ему удалось сделать «Спартак» единым целым, большим кулаком. Каждый бьется на поле, нет разницы – основа или запас»
Илья Помазун охарактеризовал работу Деяна Станковича в «Спартаке».
Экс-голкипер ЦСКА присоединился к красно-белым в зимнее трансферное окно.
– Станковича успел понять?
– Он за каждого игрока готов рвать. В каждом матче он вовлечен, в любом спорном эпизоде эмоционально бьется за каждого футболиста, за всех горой.
Главное, что ему удалось, как мне кажется, – сделать команду единым целым, большим кулаком. Каждый бьется на поле, нет разницы – основа или запас.
Все понимают, за что мы бьемся, все друг друга поддерживают, – сказал Помазун.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
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