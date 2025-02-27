Игорь Семшов: «Спартак» угадал со Станковичем, потому что это футбольный человек, легенда. У них с «Краснодаром» и «Зенитом» шансы одинаковые – три по 50»

Игорь Семшов считает, что «Спартак» угадал с Деяном Станковичем.

– В «Спартаке» главное все-таки не трансферы, а та атмосфера, которая сложилась при Станковиче. Уже можно говорить, что красно-белые угадали с тренером?

– «Спартак» угадал со Станковичем, потому что это футбольный человек, легенда. Именно в игровом плане. Как тренер он только начинает свой путь. Наверное, вначале ему было тяжело, нужно было создать команду. И в концовке [осенней части] мы увидели, что он с этим справляется.

– Атмосфера в «Спартаке» сейчас похожа на ту, что была при Массимо Каррере в последний чемпионский сезон?

– Безусловно. А на атмосферу что влияет? Результат! Есть результат, все будет хорошо. Только результат пойдет наперекосяк, Станкович начнет что-то менять, может быть, даже лидеров, если у них игра не будет идти. Начнутся сразу недовольства, косые взгляды, склоки.

– Сколько процентов вы даете на то, что «Спартак» станет чемпионом в этом сезоне?

– Я думаю, 50 на 50. У трех команд шансы одинаковые. Три по 50 (смеется). Кто мог подумать, что «Зенит» проиграет две последние игры в чемпионате перед паузой? А если бы «Зенит » их выиграл? Сейчас бы уже на 6 очков опережал соперников и мы бы знали, кто стал бы чемпионом, – сказал бывший полузащитник сборной России.

«Спартак» занимает третью строчку в турнирной таблице Мир РПЛ с 37 очками. Лидируют «Краснодар » и «Зенит» – у них по 39 баллов.