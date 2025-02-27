Игорь Семшов: «Спартак» угадал со Станковичем, потому что это футбольный человек, легенда. У них с «Краснодаром» и «Зенитом» шансы одинаковые – три по 50»
– В «Спартаке» главное все-таки не трансферы, а та атмосфера, которая сложилась при Станковиче. Уже можно говорить, что красно-белые угадали с тренером?
– «Спартак» угадал со Станковичем, потому что это футбольный человек, легенда. Именно в игровом плане. Как тренер он только начинает свой путь. Наверное, вначале ему было тяжело, нужно было создать команду. И в концовке [осенней части] мы увидели, что он с этим справляется.
– Атмосфера в «Спартаке» сейчас похожа на ту, что была при Массимо Каррере в последний чемпионский сезон?
– Безусловно. А на атмосферу что влияет? Результат! Есть результат, все будет хорошо. Только результат пойдет наперекосяк, Станкович начнет что-то менять, может быть, даже лидеров, если у них игра не будет идти. Начнутся сразу недовольства, косые взгляды, склоки.
– Сколько процентов вы даете на то, что «Спартак» станет чемпионом в этом сезоне?
– Я думаю, 50 на 50. У трех команд шансы одинаковые. Три по 50 (смеется). Кто мог подумать, что «Зенит» проиграет две последние игры в чемпионате перед паузой? А если бы «Зенит» их выиграл? Сейчас бы уже на 6 очков опережал соперников и мы бы знали, кто стал бы чемпионом, – сказал бывший полузащитник сборной России.
«Спартак» занимает третью строчку в турнирной таблице Мир РПЛ с 37 очками. Лидируют «Краснодар» и «Зенит» – у них по 39 баллов.
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