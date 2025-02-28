Помазун о «Спартаке»: «Сейчас Максименко – первый номер. Здесь не как в ЦСКА, где в любой ситуации играет Акинфеев»
– Твоя цель в «Спартаке»?
– Я пришел конкурировать, чтобы в будущем получать больше шансов. Здесь нет такого, как в ЦСКА, где в любой ситуации играет все равно Игорь [Акинфеев].
Единственное, что я спросил у «Спартака» при переговорах: «Будет ли здоровая конкуренция?» Сказали, что да. Мне больше ничего не надо.
– В ЦСКА здоровой конкуренции не было?
– Риторический вопрос (улыбается).
– В будущем готов стать первым номером «Спартака»?
– Не хочу загадывать. После простоя было тяжело, важна концентрация на простых вещах, а не на сложных. Сейчас чувствую, что силы вернулись.
Тренерский штаб помогал, дополнительно тренировались. На выходных в Москве тоже тренировался. Теперь уже пошла работа над тактическими аспектами, голова начинает работать иначе.
Конечно, хотелось бы выйти на поле весной. Но все будет зависеть от тренировок и решений штаба. Сейчас Саша Максименко – первый номер, я это понимаю. Мы все друг друга поддерживаем. Мое дело – полностью выкладываться. Я всегда готов сыграть, – сказал вратарь «Спартака».
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