Анчелотти о Винисиусе: «Капитаны – это избранные. На него возложили больше ответственности, и он был настоящим лидером. Все это оценили»

Карло Анчелотти оценил влияние Винисиуса на игру «Реала».

24-летний вингер был капитаном команды в кубковом матче против «Реал Сосьедад» (1:0).

– Мы много раз говорили с командой об игре в защите. Мы изменились после мадридского «Атлетико», и Винисиус очень помогает.

Теперь нападающие много работают, и команда стала более цельной. Но не думаю, что как тренер я когда-нибудь увижу Винисиуса в роли полузащитника.

– Винисиус был капитаном, каким вы его увидели?

– Капитаны – это избранные. На него возложили больше ответственности, и он был настоящим лидером. Все это оценили, – сказал главный тренер «Реала » Карло Анчелотти .

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