Анчелотти о Винисиусе: «Капитаны – это избранные. На него возложили больше ответственности, и он был настоящим лидером. Все это оценили»
Карло Анчелотти оценил влияние Винисиуса на игру «Реала».
24-летний вингер был капитаном команды в кубковом матче против «Реал Сосьедад» (1:0).
– Мы много раз говорили с командой об игре в защите. Мы изменились после мадридского «Атлетико», и Винисиус очень помогает.
Теперь нападающие много работают, и команда стала более цельной. Но не думаю, что как тренер я когда-нибудь увижу Винисиуса в роли полузащитника.
– Винисиус был капитаном, каким вы его увидели?
– Капитаны – это избранные. На него возложили больше ответственности, и он был настоящим лидером. Все это оценили, – сказал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: As
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