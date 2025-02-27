Кроос о капитанстве Винисиуса против «Сосьедада»: «Теперь ты можешь разговаривать с судьями»
Тони Кроос подшутил над Винисиусом из-за капитанской повязки.
«Реал Мадрид» обыграл «Реал Сосьедад» (1:0) в первом матче полуфинала Кубка Испании.
Вингер мадридцев Винисиус Жуниор провел игру в качестве капитана.
В социальной сети бразилец опубликовал свою фотографию с капитанской повязкой.
Бывший полузащитник клуба Тони Кроос написал комментарий к публикации: «Теперь ты можешь разговаривать с судьями».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Marca
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости