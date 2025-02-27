Кроос о капитанстве Винисиуса против «Сосьедада»: «Теперь ты можешь разговаривать с судьями»

Тони Кроос подшутил над Винисиусом из-за капитанской повязки.

«Реал Мадрид » обыграл «Реал Сосьедад» (1:0) в первом матче полуфинала Кубка Испании.

Вингер мадридцев Винисиус Жуниор провел игру в качестве капитана.

В социальной сети бразилец опубликовал свою фотографию с капитанской повязкой.

Бывший полузащитник клуба Тони Кроос написал комментарий к публикации: «Теперь ты можешь разговаривать с судьями».