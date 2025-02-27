Винисиус Жуниор: «Хочу провести 500 матчей за «Реал» и войти в историю этого клуба»
Винисиус Жуниор рассказал, чего хочет добиться в качестве игрока «Реала».
Вчера бразильский вингер провел 299-й матч за мадридский клуб – против «Реал Сосьедад» в Кубке Испании (1:0). Он впервые вышел на поле с капитанской повязкой.
«Это нечто особенное – играть здесь так долго и в 24 года провести свой первый матч в качестве капитана. Это очень важно для меня и моей семьи, после всего, через что мы прошли, чтобы попасть сюда.
Это нечто особенное, потому что ты никогда не знаешь, что с тобой может случиться, и я счастлив, что смог войти в историю как капитан лучшего клуба мира в полуфинале Кубка. Об этом я даже не мечтал.
Следующий матч будет 300-м, но я уже хочу провести 400-й 500-й матчи и войти в историю этого клуба», – сказал Винисиус Жуниор.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Forbes
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