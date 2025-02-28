Анчелотти о матче с «Бетисом»: «Вальверде не сыграет – у него дискомфорт, он выйдет против «Атлетико». Мбаппе готов играть»

Карло Анчелотти высказался о состоянии здоровья Феде Вальверде и Килиана Мбаппе.

Ранее сообщалось, что уругвайский полузащитник «Реала» уже больше месяца испытывает проблемы с двуглавой мышцей бедра. Французский нападающий, в свою очередь, пропустил тренировку и матч с «Реал Сосьедад» (1:0) из-за плохого самочувствия после удаления зуба.

О состоянии Вальверде

«Он не травмирован и это не запланированный отдых. У него есть дискомфорт, он не восстановился и не сыграет против «Бетиса ». Но он будет участвовать в следующей игре с «Атлетико».

О состоянии Мбаппе

«Зуб прошел. Не думаю, что он его вернет, но с ним все в порядке. Он готов играть», – сказал главный тренер «Мадрида », смеясь.

Проблемы Вальверде с бедром серьезнее, чем сообщалось. Хавбек «Реала» может не сыграть с «Бетисом», уругваец стремится вернуться к матчу с «Атлетико» в ЛЧ (Relevo)

Мбаппе возобновил тренировки с «Реалом». Форвард пропустил матч против «Сосьедада» после удаления зуба