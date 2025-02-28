Анчелотти о матче с «Бетисом»: «Вальверде не сыграет – у него дискомфорт, он выйдет против «Атлетико». Мбаппе готов играть»
Ранее сообщалось, что уругвайский полузащитник «Реала» уже больше месяца испытывает проблемы с двуглавой мышцей бедра. Французский нападающий, в свою очередь, пропустил тренировку и матч с «Реал Сосьедад» (1:0) из-за плохого самочувствия после удаления зуба.
О состоянии Вальверде
«Он не травмирован и это не запланированный отдых. У него есть дискомфорт, он не восстановился и не сыграет против «Бетиса». Но он будет участвовать в следующей игре с «Атлетико».
О состоянии Мбаппе
«Зуб прошел. Не думаю, что он его вернет, но с ним все в порядке. Он готов играть», – сказал главный тренер «Мадрида», смеясь.
Проблемы Вальверде с бедром серьезнее, чем сообщалось. Хавбек «Реала» может не сыграть с «Бетисом», уругваец стремится вернуться к матчу с «Атлетико» в ЛЧ (Relevo)
Мбаппе возобновил тренировки с «Реалом». Форвард пропустил матч против «Сосьедада» после удаления зуба
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