Проблемы Вальверде с бедром серьезнее, чем сообщалось. Хавбек «Реала» может не сыграть с «Бетисом», уругваец стремится вернуться к матчу с «Атлетико» в ЛЧ (Relevo)

Федерико Вальверде может пропустить матч с «Бетисом».

Ранее сообщалось , что полузащитник «Реала » уже больше месяца испытывает проблемы с двуглавой мышцей бедра – с матча Кубка Испании против «Сельты» 16 января.

По данным Relevo со ссылкой на источники в раздевалке, у уругвайца нечто серьезнее, чем просто повреждение мышцы бедра. В связи с этим его участие в матче с «Бетисом » в воскресенье остается под большим вопросом.

Вальверде спешит восстановиться, чтобы вернуться к матчу с «Атлетико » в Лиге чемпионов. Утверждается, что ранее он играл с «Манчестер Сити» через силу, зная, что после этого ему нужно остановиться. План состоял в том, что не задействовать футболиста в последующих матчах.

Сейчас Феде проводит занятия в тренажерном зале, и в клубе надеются, чтобы он будет готов к первому матчу 1/8 финала Лиги чемпионов 4 марта. Отмечается, что главный тренер Карло Анчелотти очень расстроен тем, что пока не может рассчитывать на игрока.