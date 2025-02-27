Проблемы Вальверде с бедром серьезнее, чем сообщалось. Хавбек «Реала» может не сыграть с «Бетисом», уругваец стремится вернуться к матчу с «Атлетико» в ЛЧ (Relevo)
Ранее сообщалось, что полузащитник «Реала» уже больше месяца испытывает проблемы с двуглавой мышцей бедра – с матча Кубка Испании против «Сельты» 16 января.
По данным Relevo со ссылкой на источники в раздевалке, у уругвайца нечто серьезнее, чем просто повреждение мышцы бедра. В связи с этим его участие в матче с «Бетисом» в воскресенье остается под большим вопросом.
Вальверде спешит восстановиться, чтобы вернуться к матчу с «Атлетико» в Лиге чемпионов. Утверждается, что ранее он играл с «Манчестер Сити» через силу, зная, что после этого ему нужно остановиться. План состоял в том, что не задействовать футболиста в последующих матчах.
Сейчас Феде проводит занятия в тренажерном зале, и в клубе надеются, чтобы он будет готов к первому матчу 1/8 финала Лиги чемпионов 4 марта. Отмечается, что главный тренер Карло Анчелотти очень расстроен тем, что пока не может рассчитывать на игрока.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий